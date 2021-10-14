Дума прекратила полномочия депутата Авдеева, назначенного врио главы Владимирской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Авдеева, которого президент РФ Владимир Путин ранее назначил на пост временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Авдеева Александра Александровича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "Единая Россия", 5 октября 2021 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области", - отмечается в документе.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который переходит на работу депутатом Госдумы, и назначил Авдеева врио главы региона.