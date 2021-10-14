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Госдума досрочно прекратила полномочия Прилепина и Баталиной

Ранее Ольгу Баталину назначили первым замглавы Минтруда. Полномочия Захара Прилепина прекратили на основании его собственного заявления

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Захара Прилепина, входившего в общефедеральную часть списка справороссов на выборах в Госдуму, но отказавшегося от мандата.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Прилепина Евгения Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого социалистической политической партией "Справедливая Россия - За правду", 12 октября 2021 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий", - отмечается в документе.

Кроме того, Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ольги Баталиной, ранее назначенной первым замглавы Минтруда РФ.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Баталиной Ольги Юрьевны, избранной по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого <...> партией "Единая Россия", 6 октября 2021 года на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ", - сообщается в документе.

Теги
РоссияБаталина, Ольга ЮрьевнаПрилепин, Захар
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