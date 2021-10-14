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Фетисов не исключил возможность нового контакта со спецпосланником США по климату в Глазго

По словам председателя Всероссийского общества охраны природы, стороны находятся в постоянном контакте по вопросам климата

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов в четверг в беседе с ТАСС не исключил возможность нового контакта со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри на полях конференции ООН в Глазго.

По его словам, стороны находятся в постоянном контакте по вопросам климата. "На конференции в Глазго большая повестка, но надеюсь, что возможность провести встречу у нас появится", - отметил собеседник агентства.

Последняя очная встреча Фетисова и Керри состоялась в июле этого года в Москве. Тогда стороны обсудили вопрос консолидации усилий двух стран по ликвидации накопленного экологического ущерба.

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