Фетисов не исключил возможность нового контакта со спецпосланником США по климату в Глазго

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов в четверг в беседе с ТАСС не исключил возможность нового контакта со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри на полях конференции ООН в Глазго.

По его словам, стороны находятся в постоянном контакте по вопросам климата. "На конференции в Глазго большая повестка, но надеюсь, что возможность провести встречу у нас появится", - отметил собеседник агентства.

Последняя очная встреча Фетисова и Керри состоялась в июле этого года в Москве. Тогда стороны обсудили вопрос консолидации усилий двух стран по ликвидации накопленного экологического ущерба.