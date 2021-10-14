Мезенцев: попытки некоторых стран переиначить историю маргинализируют международный диалог

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Попытки некоторых стран фальсифицировать события Второй мировой войны и возродить нацистские идеи ведут к маргинализации международного диалога, необходимо противостоять этим тенденциям. Об этом заявил в четверг государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в приветственной речи к участникам IV глобального форума молодых дипломатов "Дипломатия победы".

"Сегодня спустя 75 лет после Нюрнбергского процесса, справедливо осудившего преступления против человечности, в ряде стран предпринимаются попытки возрождения оценок с позиции нацизма и фальсификации истории Второй мировой войны, что ложится на почву маргинализации международного диалога", - говорится в обращении Мезенцева, зачитанном на пленарном заседании форума.

Госсекретарь указал, что в настоящий момент наблюдается "немало примеров замены "силы права" на "право силы", поддержки национального эгоизма, давления на независимое государство с использованием санкционных инструментов". "Наша общая задача - противостоять этим тенденциям, сберегать историческую память, решительно пресекать попытки принизить героический подвиг советского народа - народа победителя, освобождавшего страны Европы от нацизма", - резюмировал он.

IV глобальный форум молодых дипломатов "Дипломатия победы" открылся 13 октября в Дипломатической академии МИД России. Пленарное заседание форума проходит в четверг в Музее Победы на Поклонной горе с участием историков и специалистов в области международных отношений. Главная тема мероприятия - победа над нацистской Германией во Второй мировой войне. Форум с такой тематикой планировалось провести в прошлый год 75-летия Победы, но из-за противоэпидемических ограничений его пришлось перенести.