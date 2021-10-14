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Дипломаты России и Аргентины обсудили торговое партнерство и борьбу с пандемией

Как отметили в МИД РФ, особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития практического взаимодействия между двумя странами

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил в четверг на политических консультациях с замглавы МИД Аргентины Пабло Теттаманти борьбу с пандемией коронавируса и укрепление торгово-экономического сотрудничества.

"В ходе обмена мнениями, прошедшего в доброжелательной и конструктивной обстановке, были предметно рассмотрены актуальные темы двустороннего сотрудничества, включая совместные усилия по борьбе с пандемией, а также широкий круг вопросов международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, особое внимание было уделено состоянию и перспективам развития практического взаимодействия между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, культурно-гуманитарной области, совершенствованию договорно-правовой базы российско-аргентинских отношений.

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