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Посольство РФ обратилось в МИД Украины для расследования взлома аккаунтов генконсульства

После хакерской атаки генконсульство России потеряло доступ к управлению аккаунтами, на которых стали появляться фейковые сообщения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой начать расследование украинскими компетентными органами ситуации со взломом аккаунтов генконсульства РФ в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Посольство России в Киеве направило в МИД Украины вербальную ноту с просьбой инициировать расследование данного инцидента украинскими компетентными органами и принять необходимые меры для обеспечения нормального функционирования информационных ресурсов загранучреждений России на Украине", - указали в МИД РФ.

Ранее стало известно о взломе аккаунтов генерального консульства РФ в Харькове в социальных сетях Instagram и Facebook. После хакерской атаки генконсульство потеряло доступ к управлению аккаунтами, на которых стали появляться фейковые сообщения.

В дипведомстве информировали, что позднее доступ к аккаунтам генконсульства был восстановлен. "Ожидаем, что подобные инциденты повторяться не будут", - добавили в МИД.

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