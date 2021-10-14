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Депутаты обсудят с Google 25 октября исполнение компанией законов России

Стороны также обсудят двойные стандарты в вопросе удаления незаконного контента, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы 25 октября обсудят с руководством Google соблюдение компанией российского законодательства и двойные стандарты в вопросе удаления незаконного контента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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"Мы пригласили, они откликнулись, 25 [октября] они готовы с нами коммуницировать в режиме видеоконференции", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос ТАСС. Депутат уточнил, что обсуждаться будет соблюдение компанией на территории РФ конституции и российских законов, "а также цензура".

Пискарев добавил, что у депутатов есть поручение спикера Госдумы "выяснить, почему все-таки идут двойные подходы к исполнению законов по удалению из интернета незаконного контента". "Почему-то это правило об удалении действует только на территории Германии и Америки. Мы хотели спросить, почему в отношении России не существует у них таких же критериев по удалению незаконного контента", - сказал он. Депутат уточнил, что со стороны Госдумы во встрече примут участие члены комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету "изучить ситуацию и задать вопросы представителям YouTube" по поводу новой политики хостинга относительно вмешательства в выборы. Речь идет о запрете на критику выборов в США и Германии и споры по поводу их результатов, введенном ранее YouTube, который, по мнению Володина, не должен быть избирательным, такие правила нужно распространить на все страны и IT-компании. Пискарев сообщал, что это станет одной из тем встречи с представителями Google, которой принадлежит видеохостинг.

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