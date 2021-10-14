Главы МИД РФ, Азербайджана и Армении обсудили ход выполнения договоренностей по Карабаху

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась в четверг в Минске при посредничестве российской стороны. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С учетом приближающейся годовщины принятия заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта проведен обзор выполнения трехсторонних договоренностей. Констатировано, что большинство положений указанного заявления успешно выполняется. Условлено активизировать работу по остающимся вопросам", - указали в министерстве.

В дипведомстве подчеркнули, что российская сторона приветствовала выраженный руководством Азербайджана и руководством Армении обоюдный настрой на нормализацию отношений двух стран. "Подтвердила готовность всемерно содействовать этому процессу как в национальном качестве, так и по линии сопредседателей минской группы ОБСЕ", - указали в МИД РФ.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.