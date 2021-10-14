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Оверчук заявил, что его встреча с замгоссекретаря США Шерман прошла отлично

Встреча прошла в закрытом для прессы режиме

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что его встреча с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман прошла в четверг отлично.

Оверчук провел в здании Госдепартамента около часа. "Отлично", - ответил он на вопрос ТАСС о том, как прошли консультации. В американском внешнеполитическом ведомстве также находился посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

О встрече Оверчука и Шерман в Госдепартаменте проинформировали в среду. Она прошла в закрытом для прессы режиме.

Оверчук прибыл накануне в американскую столицу, чтобы возглавить российскую делегацию на проходящей в Вашингтоне осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ). Как ожидается, 14-15 октября он встретится с президентом ВБ Дэвидом Мэлпасом и руководителем входящей в ВБ Международной финансовой корпорации Макхтаром Диопом. Ранее также сообщалось о запланированных встречах с представителями вашингтонской администрации и американского бизнеса.

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СШАРоссияОверчук, Алексей Логвинович
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