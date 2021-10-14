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Делегации РФ и США в Женеве обсудили практические вопросы, связанные с выполнением ДСНВ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Делегации России и США продолжили обсуждение в Женеве практических вопросов, связанных с выполнением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С 5 по 14 октября в Женеве состоялась девятнадцатая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ. Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора", - сообщили в дипведомстве.

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