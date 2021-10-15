Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

Белоруссия, председательствующая в Содружестве Независимых Государств в юбилейном для него году, рассчитывала принять саммит лидеров государств СНГ в очном формате. На это также рассчитывали и в Исполнительном комитете СНГ, о чем говорил журналистам в конце сентября глава Исполкома Сергей Лебедев. Но за два дня до саммита в минской штаб-квартире проинформировали, что Совет глав государств проведут в формате видеоконференции.

Итоги 30-летия

"В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ, будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Как ранее отметил глава российского государства, за эти годы "организация неизбежно сталкивалась с непростыми испытаниями динамично меняющегося мира на фоне многих факторов неопределенности, стремилась действовать на принципах равноправия и взаимного учета интересов". Фактически, подчеркнул он, СНГ стало самым крупным по составу участников региональным объединением на постсоветском пространстве и сохранило эти позиции. По оценке Путина, СНГ "служит авторитетной, а порой и незаменимой площадкой для конструктивного диалога и многопланового взаимодействия наших государств". Не последнюю роль в этом играет общее прошлое, которое связывает народы Содружества, а также активно происходящие интеграционные процессы, благодаря которым растут объемы и интенсивность торгово-инвестиционных, финансовых, транспортных потоков, отмечал глава российского государства.

Как сообщили в Кремле, участники саммита также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

В среду Путин во время встречи с главами спецслужб СНГ подчеркнул, что нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана имеет особое значение для обеспечения безопасности на пространстве Содружества. "Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье и других регионах. В том числе и эти вопросы подробно обсуждались на саммитах ОДКБ и ШОС в сентябре этого года. Эту тематику мы, конечно же, будем рассматривать и на предстоящем саммите СНГ", - сообщил президент РФ.

Итоговые документы

Накануне в Минске в очном формате встретились главы внешнеполитических ведомств стран СНГ. По итогам заседания Совета министров иностранных дел было одобрено шесть документов, которые предстоит принять главам государств. Одним из центральных станет принятие заявления по случаю 30-летия Содружества Независимых Государств. Также соответствующие заявления лидеров стран СНГ будут приняты по вопросам обеспечения биологической безопасности и развития взаимодействия в сфере миграции.

На заседание выносятся также два документа, касающиеся взаимодействия в сфере безопасности. Как уточнили в Исполкоме СНГ, речь идет о Договоре о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также о решении, касающемся руководителя Антитеррористического центра СНГ. Сейчас этот пост занимает Андрей Новиков, срок его полномочий истекает 31 декабря. Кроме того, планируется утвердить соглашение об образовании Совета председателей верховных (высших) судов, а также объявить город Комрат в Молдавии культурной столицей Содружества в 2023 году.

Участникам встречи предстоит принять решение о председательстве в Содружестве в 2022 году. Предусматривается, что председателем в СНГ в следующем году станет Республика Казахстан.