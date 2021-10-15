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Небензя заявил, что Минску предстоит самому решить проблемы с Миссией ООН

Речь идет о финансировании со стороны всемирной организации адвокатских услуг для участников акций протестов

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Россия считает, что Белоруссии предстоит самой решить проблемы, связанные с финансированием со стороны Миссии ООН в Минске адвокатских услуг для участников акций протестов. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Это вопрос Белоруссии, но он связан с нами [Россией] тем, что это [финансирование адвокатских услуг для участников протестных акций в Белоруссии] было сделано в том числе на те деньги, которые мы давали на проекты в Белоруссии", - сказал Небензя.

"С этим разбирается Белоруссия. Это их проблемы с ООН, которые они должны сами решить", - отметил постпред РФ.

12 октября постоянное представительство Белоруссии при отделении ООН в Женеве заявило, что офис ООН в республике незаконно использовал средства организации для оплаты услуг адвокатов 23 белорусов, участвовавших в протестах.

Теги
БелоруссияРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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