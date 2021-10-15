Матвиенко разочарована заявлениями премьера Японии о суверенитете над южной частью Курил

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Заявление нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио, не имеют под собой оснований и вызывают разочарование. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Такого рода заявления не могут не вызывать разочарования. Потому что ни юридически, ни исходя из международных документов оснований для такого рода высказываний нет. По итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет Российской Федерации. И позиция России открытая, понятная. Мы ни завтра, ни через год, ни через десять лет не будем менять, я уверена абсолютно, свою позицию", - сказала она в интервью, опубликованном в пятницу на сайте RT.

Она подчеркнула, что российский суверенитет над Курилами будет сохраняться всегда, это часть российской территории. "Вместе с тем мы соседи с Японией и, конечно, должны выстраивать добрососедские отношения. И мы настроены именно на такой диалог", - добавила спикер Совфеда.

Матвиенко напомнила о неоднократно высказанной позиции президента РФ Владимира Путина о совместном хозяйственном освоении Курильских островов. "Пусть японский бизнес приходит, вкладывает инвестиции, развивает территории. И, конечно, это нонсенс, что до сих пор между Россией и Японией нет мирного договора. Мы сразу сказали: это не связанные вещи. Давайте мы подпишем мирный договор и вместе будем сотрудничать и развивать наши добрососедские отношения", - отметила она.

Председатель верхней палаты парламента также напомнила, что в принятых изменениях к российской конституции четко прописано, что никакого отчуждения территорий Российской Федерации быть не может. "Возможно, такие заявления вызваны внутриполитической ситуацией в Японии. Сейчас там горячие дни, готовятся парламентские выборы. Я думаю, жизнь расставит все на свои места. И прагматичный подход, и заинтересованность, уверена, японской стороны развивать сотрудничество с Россией в самом широком смысле этого слова, по разным направлениям, в том числе экономическое, возобладает", - заключила она.

Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. В своей программной речи в парламенте 8 октября глава правительства подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.