Матвиенко считает, что Россия и США постепенно будут договариваться по мировым проблемам

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия и США постепенно будут выходить на договоренности по ряду серьезнейших мировых проблем. Об этом она сказала в интервью RT , комментируя визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Россию.

"Мне кажется, сам факт того, что такие переговоры ведутся между Министерством иностранных дел РФ, между Госдепартаментом Соединенных Штатов Америки, это очень позитивно. У нас в отношениях такой завал, что чудес ожидать, каких-то серьезных решений, договоренностей сложно. Но шаг за шагом, постепенно мы все равно будем выходить на договоренности. Тем более что и Соединенные Штаты это осознают", - пояснила Матвиенко.

"Есть целый ряд серьезнейших мировых проблем, региональных проблем, решение которых возможно только на основе договоренностей России и США. И я уверена, что мы придем (да, наверное, понадобится больше времени, чем хотелось), но мы все равно придем к таким договоренностям", - подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко также выразила желание, чтобы после визита Нуланд в Россию продолжился диалог официальных лиц РФ и США. "Тогда появляется лучше взаимопонимание, доверие, можно прояснить до конца позиции друг друга и понять, что договоренности могут быть достигнуты только с учетом интересов каждой стороны. Процесс начался, я думаю, что он продолжится, я в это верю", - добавила Матвиенко.

Нуланд находилась с визитом в Москве с 11 по 13 октября. Она провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.