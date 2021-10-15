Лавров заявил, что Запад пытается подорвать "ооноцентричное" мироустройство

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Страны Запада, возглавляемые США, пытаются подорвать основы мироустройства, опирающегося на Устав ООН и принципы международной организации. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Главная тема нынешнего конгресса настраивает на обсуждение международной обстановки во всей ее полноте, включая как позитивные, так и отрицательные тенденции, - сказал он. - Мы видим, как страны Запада во главе с США пытаются подорвать основы, сформированные по итогам Второй мировой войны, ооноцентричной архитектуры мироустройства, подменить общепризнанные международно-правовые нормы собственным узкокорыстным порядком <...>".

"Нечистоплотные методы" давления на Москву

Ряд западных коллег для противодействия стабильному внутреннему развитию России используют нечистоплотные методы давления на Москву, дискриминируя российских соотечественников за рубежом, такие попытки внешнего раскола РФ бесперспективны, заявил Лавров. Министр отметил, что "западным коллегам откровенно не нравится стабильное внутреннее развитие России", а также укрепление ее позиций на международной арене. "На нас стремятся оказать давление с использованием широкого набора нелегитимных инструментов - от односторонних санкций и информационных провокаций до вмешательства во внутренние дела, - подчеркнул он. - Среди нечистоплотных методов - попытки дискриминировать наших соотечественников в том числе по языковому и этнокультурному признаку".

Лавров в этой связи указал, что "при попустительстве так называемых либеральных демократий Запада, а также бюрократий Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии". "Не прекращаются попытки переписать страницы общей истории. На активистов диаспоральных структур оказывается жесткое давление, в том числе с использованием административных рычагов, цензуры, избирательного правоприменения, - продолжил он. - Дело доходит до откровенно русофобских акций".

"Однако усилия недоброжелателей расколоть соотечественников, размыть их идентичность поссорить с исторической Россией бесперспективны, - уверен глава дипведомства. - Представители наших общин с достоинством отстаивают свое право на поддержание связей с родиной, сопричастность ее судьбе, участие в культурных и экономических проектах".

Защита прав русскоязычных журналистов

По словам Лаврова, Россия продолжит оказывать поддержку и защиту прав соотечественников-журналистов, работающих на русском языке и подвергающихся гонениям.

"Средства массовой информации российских соотечественников вносят значительный вклад в укрепление идентичности русского мира, расширение русскоязычного медиапространства, - отметил он. - Мы продолжим оказывать поддержку всем усилиям по защите прав работающих на русском языке журналистов, подвергающихся гонениям и дискриминации. Будем и далее добиваться должной реакции на площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы".

Сохранение русского языка

Работа по сохранению позиций русского языка на международной арене в настоящий момент очень востребована, заявил Лавров.

"Сейчас особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка, - сказал он. - Решению данной задачи будет способствовать реализация принятых в ходе прошлогоднего заседания Совета глав государств СНГ решения о проведении в следующем году Года народного творчества и культурного наследия, а в 2023 году в Содружестве проходит Год русского языка, как языка межнационального общения. И для организации соотечественников открывается самое широкое поле деятельности".