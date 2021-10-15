Депутаты гордумы Пензы выберут мэра 8 ноября

ПЕНЗА, 15 октября. /ТАСС/. Конкурс на замещение должности главы администрации Пензы пройдет 8 ноября. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы на внеочередной сессии в пятницу.

Глава администрации Пензы, согласно уставу города, избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, подавших заявление на конкурс по замещению должности. Прекращение его полномочий также находится в компетенции представительного органа города. В пятницу гордума досрочно прекратила полномочия мэра Пензы Андрея Лузгина по его заявлению.

"Назначить дату и время проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы - 8 ноября 2021 года в 10:00 (по московскому времени)", - говорится в решении гордумы.

Претендовать на должность мэра могут граждане, достигшие 30 лет, имеющие высшее профессиональное образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, а также не менее трех лет стажа в муниципальной или государственной службы, или пяти лет стажа работы по специальности. Прием документов от претендентов на должность будет проходить с 19 октября по 2 ноября.

До избрания нового мэра его полномочия исполняет заместитель главы администрации Пензы Александр Басенко.