Россия выступила против подмены площадок АСЕАН блоковыми форматами

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия выступает против подмены сформированных Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) площадок взаимодействия блоковыми форматами. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на конференции, приуроченной к 25-летию диалогового партнерства и 30-летию отношений России и АСЕАН.

"Мы активно выступаем против оттеснения на второй план сформированных ассоциацией площадок взаимодействия, против их подмены замкнутыми, блоковыми форматами", - сказал он.

Моргулов отметил, что азиатско-тихоокеанский регион оказался на перепутье и во многом от АСЕАН зависит его будущее. "Единство, безопасность и процветание для всех расположенных здесь стран или новые разделительные линии по признаку свой, чужой, богатый, бедный, демократический, авторитарный и так далее", - указал замминистра.

По словам замглавы МИД РФ, запланированный на октябрь саммит Россия - АСЕАН и встреча лидеров государств придадут новый импульс взаимодействию с ассоциацией. "Мы уверены, что саммит, безусловно, станет главным событием юбилейного года, но уверены, что он не ограничится протокольными формальностями, предстоит принять принципиальные решения на этом саммите, которые, я уверен, зададут перспективный вектор развитию диалога с ассоциацией по всему спектру направлений", - заключил Моргулов.

Международная научно-практическая конференция "Россия и АСЕАН в Азиатско-Тихоокеанском регионе: динамика взаимодействия, региональные процессы и глобальный контекст" проходит в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований "К 30-летию внешней политики новой России" в МГИМО.