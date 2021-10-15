Москалькова сообщила, что ежегодно получает более тысячи обращений от россиян из-за рубежа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские граждане, проживающие за рубежом, ежегодно направляют в аппарат омбудсмена РФ более тысячи обращений. Об этом сообщила в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Ко мне как к уполномоченному по правам человека ежегодно поступает большое количество обращений от российских граждан. Более тысячи обращений из Украины, Турции, США, Германии, Прибалтики", - сказала Москалькова.

По ее словам, обращения касаются в том числе нарушений избирательных прав. "На Украине наших граждан вообще не пустили в посольство голосовать в прошлую кампанию", - сказала она. Кроме того, как рассказала омбудсмен, поступают обращения об ограничении возможности пользоваться русским языком в ряде стран. "Сохранение института негражданства, незаконного уголовного преследования, запрета для женщин, вышедших замуж за иностранцев, общаться со своими детьми", - перечислила Москалькова.

Омбудсмен отметила, что значительно увеличилось число обращений во время пандемии. "Мы развернули горячую линию, которая буквально захлебывалась, но она дала возможность не только помощи, но и психологической поддержки. Люди не могли выехать из страны или приехать домой, разъединенные семьи. Локдаун очень больно ударил по правам человека", - сказала она.