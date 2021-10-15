Лавров предложил автоматически давать гражданство РФ детям, рожденным в смешанных браках

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия намерена реализовать инициативу, согласно которой дети, рожденные в смешанных браках, будут получать российское гражданство автоматически независимо от их места рождения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Следующий на очереди шаг, который мы хотим реализовать, касается гражданства детей в смешанных браках", - сказал он.

Лавров убежден, что, где бы такая семья ни жила, где бы ни родился ребенок - на российской территории или за рубежом, - он обязан получать российское гражданство автоматически.