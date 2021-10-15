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Путин: миротворцы РФ выступают гарантом достигнутого режима перемирия в Нагорном Карабахе

Президент прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война"

НОВО-ОГАРЕВО, 15 октября. /ТАСС/. Российские миротворцы являются гарантом режима перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ.

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"Российский миротворческий контингент выступает гарантом достигнутого режима перемирия. При нашем содействии осуществляется и доставка гуманитарных грузов, разминируются территории, причем, хочу обратить ваше внимание, с обеих сторон, на обеих трерриториях - и на территории Азербайджана, и на территории Армении, восстанавливаются системы жизнеобеспечения, оказывается медицинская помощь населению, в свои дома вернулись десятки тыс. беженцев, свыше 52 тыс. человек", - сказал Путин.

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха поговоркой "плохой мир лучше, чем хорошая война".

Комментируя прозвучавшие в пятницу в ходе заседания Совета глав государств СНГ выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ситуации в Карабахе и работе российских миротворцев, Путин заметил, что "все это еще раз подтверждает наши мудрости российские по поводу того, что плохой даже мир лучше, чем хорошая война, всякая ссора красна миром и так далее", - сказал президент РФ.

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