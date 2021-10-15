Лавров заявил, что все фракции должны работать в комиссии "ЕР" по международным делам

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необходимым сделать открытой для представителей всех фракций партийную комиссию "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, которую ему было предложено возглавить.

Выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом, глава дипведомства отметил, что президент РФ Владимир Путин будет уделять вопросам партийной комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом "постоянное внимание".

"Мне высказана просьба возглавить и эту комиссию - я возглавляю одну правительственную, теперь будет и партийная. Совмещение государственных и партийных постов у нас не так часто наблюдалось в истории. Но оставило в ней глубокий след, - продолжил Лавров. - Мы сейчас оформляем организационно эту комиссию, и одним из ключевых вопросов для обеспечения ее нормального, понятного и транспарентного функционирования я бы хотел сделать - я об этом уже своим коллегам в "Единой России" сказал - сделать ее открытой для представителей всех фракций, которые представлены в Государственной думе".

По словам министра, это непростая задача. "Мы не хотим дублировать работу ни международного комитета, ни комитета по делам соотечественников и евразийству, но мы постараемся найти угол, который позволит занять этой комиссии правильную нишу и позволит помогать гармонизировать активность всех партий и Государственной думы в целом", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил 27 сентября, что лидеры предвыборного списка "Единой России" будут возглавлять профильные комиссии в своей партийной работе, в том числе Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Глава государства добавил, что на этом направлении предстоит очень много сделать, включая совершенствование миграционной политики.