Путин: РФ предложила странам СНГ принять заявление о взаимодействии в сфере миграции

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия на саммите СНГ предложила принять совместное заявление о развитии взаимодействия в сфере миграции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.

"Россия выдвинула идею принятия государствами - членами СНГ по итогам нынешнего заседания совместного заявления о развитии взаимодействия в сфере миграции. Это заявление нацеливает наши страны на активизацию работы по гармонизации договорно-правовой базы в области трудового законодательства, подготовки трудовых мигрантов, развитию цифровых платформ для оптимизации процессов трудоустройства", - сказал Путин.

"Для всех это важно", - подчеркнул президент РФ.

Кроме того, Путин сообщил, что РФ предлагает на саммите СНГ принять совместное заявление против попыток вмешательства в выборы.

"Хотел бы упомянуть о еще одной инициативе России, а именно - о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающимся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы", - сказал Путин.

По его мнению, эта тема актуальна, по сути, для всех стран СНГ. Путин напомнил, что в сентябре в России состоялись выборы в Госдуму, отметив, что "голосование прошло в строгом соответствии с законом и при высокой явке избирателей".

"Хочу подчеркнуть, что важно и далее твердо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права. В этой работе готовы к самому тесному сотрудничеству с партнерами по СНГ", - резюмировал Путин.