Лавров рассказал о планах открыть русские школы в Узбекистане

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пять русских школ откроется в Таджикистане в рамках инициативы по укреплению позиций русского языка, аналогичные программы готовятся для Узбекистана, интерес к проекту проявляет также Армения. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров обратил внимание на то, что РФ сейчас предпринимает активные действия, чтобы в соответствии с указанием главы российского государства Владимира Путина "укреплять позиции русского языка, русской культуры, в целом русского мира".

"Создаются, в том числе по инициативе [спикера Совета Федерации] Валентины Матвиенко пять русских школ с полной программой обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес к тому, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал министр.

Глава дипведомства указал на то, что РФ заинтересована в том, чтобы сделать этот подход модельной программой для всех союзников и партнеров страны.

"Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма и весьма устоявшаяся, тоже имеет тенденцию к расширению и развитию", - добавил Лавров, отметив, что реализация этой программы несколько задерживается, но Москва будет преодолевать препятствия.

Строительство в Таджикистане пяти школ с обучением на русском языке - совместная инициатива президентов России Владимира Путина и Таджикистана Эмомали Рахмона. В апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России было подписано Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в пяти городах республики — Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде - с обучением на русском языке. В каждой из школ будет обучаться по 1 200 учеников.