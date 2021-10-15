Новым сенатором от Ивановской области назначили Александра Гусаковского

ТАСС, 15 октября. Сенатором от законодательной власти Ивановской области большинством голосов избран депутат регионального парламента Александр Гусаковский. Соответствующее решение было принято в пятницу на внеочередном заседании Ивановской областной думы, сообщает корреспондент ТАСС.

13 октября Гусаковский получил вакантный мандат депутата Ивановской областной думы в связи с досрочным прекращением депутатских полномочий Михаилом Кизеевым, избранным на минувших выборах депутатом Госдумы. Кандидатура Гусаковского на пост сенатора была рекомендована партией "Единая Россия". От КПРФ на пост члена Совета Федерации был выдвинут депутат облдумы Дмитрий Саломатин.

"Проходит кандидатура Гусаковского Александра Владиславовича, решение принято", - сообщила председатель Ивановской областной думы Марина Дмитриева, уточнив, что за кандидатуру Гусаковского проголосовали 17 из 26 депутатов.

Гусаковский - учредитель и генеральный директор компании, специализирующейся на производстве лаковой миниатюры в Палехе Ивановской области. С 2015 года является депутатом Палехского городского поселения и депутатом совета Палехского муниципального района. В октябре 2020 года избран на пост председателя совета Палехского района Ивановской области.

