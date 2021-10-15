Путин не планирует встречаться с талибами, которые прибудут в Москву на консультации

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ), которые в октябре должны прибыть в Москву на консультации.

В пятницу на саммите СНГ президент РФ заявил, что с талибами нужно взаимодействовать, но не стоит торопиться с их признанием. Путин также считает, что нужно поддерживать процесс межафганского примирения и стремиться к нормализации обстановки в этой стране. По его мнению, можно содействовать возобновлению работы расширенной "тройки" (Россия, США, Китай с участием Пакистана), а также московского формата, в котором участвуют ключевые страны региона. Президент РФ сообщил, что ведется работа для проведения в самое ближайшее время в октябре встреч в рамках этих механизмов в Москве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва ожидает приезда на следующей неделе представительной делегации "Талибана" для участия в консультациях по Афганистану в московском формате. Песков также подтверждал, что контакты по Афганистану действительно готовятся.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.