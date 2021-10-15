Кабулов заявил, что эйфория от победы в Афганистане у талибов начинает проходить

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Эйфория, вызванная победой в Афганистане, начинает проходить у представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ), уступая место осознанию ответственности. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, выступая в МГИМО на сессии "Афганистан в системе региональных отношений".

"Самое важное, на что я обратил внимание, общаясь вместе с китайскими, пакистанскими спецпредставителями, моими коллегами, [с талибами], я увидел, что период эйфории от победы, причем столь неожиданной для самих даже талибов, начинает проходить и уступать место чувству ответственности, потому что много приходится решать на ходу, а навыков решения таких нет", - сказал он.

Также Кабулов сообщил, что Россия намерена обсудить с делегацией талибов свои претензии и пути решения имеющихся в Афганистане проблем на встрече в московском формате 20 октября, при этом Москва не ожидает от этих переговоров прорывных решений. "Мы будем откровенно излагать афганской делегации наши претензии, но не в форме требований, а в форме совещания о том, каким образом конструктивно можно было бы приступить к решению этих задач. Мы не ожидаем никаких прорывных решений, этот процесс долгий, эволюционный, мы исходим из этого понимания. Это будет касаться всех правочеловеческих вопросов, но в то же время и гуманитарной ситуации в Афганистане и путей ее решения", - сказал он.