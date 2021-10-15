Мезенцев: формат заседания ВГС Союзного государства определят с учетом эпидситуации

МИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Формат проведения очередного заседания Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства Белоруссии и России будет определен с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил журналистам в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев после заседания Совета глав государств СНГ.

"Давайте мы будем учитывать реальную эпидемиологическую обстановку. Даже сегодня тот формат, который был выбран главами государств СНГ, видеоформат, он нисколько не уменьшил масштаб и глубину той дискуссии, которая состоялась", - сказал Мезенцев.

На просьбу подтвердить планы проведения заседания ВГС 4 ноября Мезенцев отметил: "Дайте нам еще немножко времени. Мы все скажем".