МИД: Россия считает крайне опасным давление США на страны Центральной Азии

МОСКВА, 15 октября, /ТАСС/. Россия считает крайне опасным давление США, которое они оказывают на страны Центральной Азии с целью размешения военных и разведывательных объектов. Об этом заявил в пятницу директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник, выступая в МГИМО на сессии "Афганистан в системе региональных отношений".

"Мы считаем крайне опасным давление, которое оказывается сейчас на наших союзников с целью военного и разведывательного базирования под предлогом антитеррористической деятельности", - сказал он.

"Это [давление] категорически неприемлемо и центральноазиатскими государствами, Россией, Китаем, Ираном, потому что мы понимаем, какие бы задачи решало там это базирование в Центральной Азии", - указал Стерник.

Также он сообщил, что совместные военные маневры РФ, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться до тех пор, пока этого требует ситуация в Афганистане. "Проведены достаточно успешные учения с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в пограничном подбрюшье Центральной Азии, с участием Узбекистана, Таджикистана и России. Эти совместные маневры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране", - сказал он.

"Вполне очевидно, что для России и соседей Афганистана в первую очередь сейчас важно не допустить хаоса, безвластия, что вылилось бы в экономический коллапс и гуманитарный кризис", - указал дипломат.

Специальная сессия "Афганистан в системе региональных отношений" проходит в рамках XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) "К 30-летию внешней политики новой России" в МГИМО.