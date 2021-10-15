Песков сообщил, что визит Вучича в Россию готовится

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Визит президента Сербии Александара Вучича в Россию готовится, о точных его датах Кремль объявит своевременно. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Вучич заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным цену на газ для Сербии в ходе личной встречи 25 ноября.

"Да, визит Вучича в Россию готовится. О точных датах своевременно сообщим", - сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопросы, действительно ли планируется такая встреча и состоится ли она во время визита сербского лидера в РФ.

6 октября Вучич заявил, что передаст Путину просьбу о помощи в условиях энергетического кризиса. 10 октября, по результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сербский лидер рассказал, что обратился к российскому президенту с просьбой о выгодной цене на газ. Ранее сообщалось, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на протяжении шести месяцев 2022 года.

7 октября на заседании Российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.