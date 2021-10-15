Посольство России уведомили о запросе черногорским властям на выдачу Исмаилова

БЕЛГРАД, 15 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство России в Черногории проинформировано о запросе, поступившем из Генпрокуратуры РФ властям Черногории на выдачу бизнесменов Тельмана Исмаилова и Игоря Чуяна. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в российской дипмиссии.

"О запросе проинформированы. По вопросам выдачи рекомендуем обращаться в Генпрокуратуру России", - заявили в российском дипведомстве.

Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры России сообщили ТАСС об отправке запроса в Черногорию о выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве. Там уточнили, что запрос был подготовлен еще 7 октября.

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября. Он арестован судом в Подгорице и будет находиться под стражей до решения властей Черногории о его выдаче России. СК объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо.