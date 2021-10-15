Владимир Сафронков обсудил с замгоссекретаря США ближневосточное урегулирование

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ Владимир Сафронков обсудил в четверг по телефону с заместителем госсекретаря США Хейди Амром вопросы взаимодействия двух стран в палестино-израильском урегулировании. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждались возможные направления дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС", - говорится в сообщении.

Телеконференция спецпредставителей ближневосточного "квартета" состоялась 15 июля 2021 года, в ходе которой Россия выступила за необходимость скорейшего формирования условий для перезапуска прямого палестино-израильского политического диалога. Стороны были едины во мнении о важности срочного восстановления гражданской инфраструктуры и оздоровления социально-экономической ситуации как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.