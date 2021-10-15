В МИД РФ сообщили, сроков проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" пока нет

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сроки проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) еще не определены, стороны ведут контакты по ее подготовке. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Сроков проведения встречи еще нет. Когда будет основа, договоренность, тогда проведем", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Встреча прорабатывается. Контакты всегда идут на рабочем уровне", - добавил замминистра.

По словам Руденко, МИД будет работать над поручением проработать возможную встречу глав МИД "нормандской четверки", но необходима субстантивная повестка дня. "Она должна в первую очередь отражать то, что уже удалось выполнить по итогам парижского саммита 2019 года. И должны быть шаги и идеи на будущее, в первую очередь по выполнению Минских соглашений, а не каких-то других договоренностей. Если будут попытки эти договоренности пересмотреть, то в такие игры мы играть не будем", - указал замглавы МИД РФ.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора. В Кремле заявили, что стороны условились провести встречу "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел, чтобы в том числе обсудить наличие "предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского саммита".