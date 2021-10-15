В Сириусе состоялось первое заседание Совета федеральной территории

СИРИУС /Федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Первое заседание Совета федеральной территории Сириус открыли в пятницу в здании Лицея, на нем присутствовали 15 из 16 членов Совета первого созыва, передает корреспондент ТАСС.

"Мне выпала честь открыть и провести первое заседание Совета федеральной территории Сириус. По итогам регистрации сообщаю, что на заседании присутствуют 15 членов Совета федеральной территории Сириус. Это позволяет открыть первое организационное заседание Совета", - сказал один из избранных членов Совета Евгений Федотов.

В ходе заседания члены Совета обсудили организационные работы, а также избрали председателя Совета. Им стала руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

На заседании также присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что на территории должна быть грамотно выстроена нормативно-правовая база. "Это то, о чем говорил президент: если здесь создается будущее, все меняется так быстро, что мы не успеем за этими федеральными нормами, поэтому созданы особый порядок и условия регулирования, и система управления должна быть крайне эффективная", - сказал он.

О территории

В Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус.

19 сентября в единый день голосования были избраны члены Совета федеральной территории первого созыва.