Замглавы МИД РФ и спецпосланник генсека ООН обсудили подготовку к выборам в Ливии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш обсудили в пятницу по телефону подготовку к предстоящим в конце этого года выборам в стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее был обсужден широкий круг вопросов продвижения всеобъемлющего ливийского урегулирования в рамках дорожной карты, согласованной Форумом ливийского политического диалога под эгидой ООН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особый акцент был сделан "на обсуждении подготовки страны к проведению намеченных на 24 декабря общенациональных выборов в свете недавнего утверждения ливийским парламентом соответствующей конституционной базы голосования".

Как отметили в министерстве, были затронуты задачи поддержки политпроцесса в преддверии запланированных на 21 октября в Триполи и 12 ноября в Париже международных конференций по Ливии. "С российской стороны отмечена важность укрепления координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из многолетнего военно-политического конфликта в соответствии с решениями Международной берлинской конференции и резолюциями 2510 и 2570 СБ ООН", - указали в дипведомстве.