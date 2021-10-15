Захарова: дискриминация русских СМИ вошла в обыденность на евроатлантическом пространстве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Дискриминация русскоязычных СМИ стала обычным делом на евроатлантическом пространстве, однако Москва не хотела бы, чтобы для Германии это тоже стало нормой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"О чем я хочу сказать, это системная дискриминация отечественных русскоязычных СМИ и СМИ соотечественников, которая вошла в обыденность на евроатлантическом пространстве. Она стала визитной карточкой на Украине, не хочется думать, что Германия приближается к этой кампании. Это недостойная кампания", - отметила она.

У Германии, подчеркнула Захарова, есть все международные обязательства, чтобы гарантировать свободу распространения информации, Москва хотела бы, чтобы Берлин "вспомнил о своих обязательствах и хороших традициях".

"Что случилось с Берлином, что это стало такой неразрешимой проблемой? На протяжении уже многих месяцев, уже, наверное, за год перевалило, [продолжается] дикая кампания против всего, что связано с российскими медиахолдингами, отвратительное поведение, по-другому не могу сказать, союза журналистов Германии, который становится намного более циничным с точки зрения поощрения цензуры, нежели даже власти этой страны. Каждая статья, которая имеет абсолютно негативную коннотацию с Россией, заканчивается упоминанием российского СМИ, которое якобы должно прийти и все разрушить в Германии", - отметила Захарова, комментируя появившуюся ранее информацию о том, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления.

Официальный представитель МИД РФ указала, что вместе с развитием информационной сферы и технических средств ведомство фиксирует введение новых ограничений и цензурирования киберпространства, когда закрывается и блокируется доступ к каналам, ресурсам и даже аккаунтам обычных пользователей с особой точкой зрения.