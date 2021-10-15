Лавров назвал несправедливостью отказ ФРГ платить компенсацию всем блокадникам Ленинграда

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вопиющей несправедливостью отказ Германии выплатить компенсации всем пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны вне зависимости от их национальности.

"В качестве компенсации предложили отремонтировать им больницу в Петербурге. Спасибо им за это. Создали центр встреч ветеранов с обеих стороны. Но это не отменяет вопиющей несправедливости, - сказал Лавров на седьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Холокост - преступление, но то, что делали фашисты в Ленинграде, - там не было различий между евреями и русскими, татарами, грузинами, армянами, кто бы там ни жил", - указал глава МИД РФ.

Министр пояснил, что речь идет о выплатах, которые германское правительство сделало евреям, пережившим блокаду Ленинграда, и только им. "Мы долгие годы пытались решить этот вопрос по дипломатическим каналам. На наши вопросы - мы уже более десяти лет пытаемся понять, как же быть со всеми остальными, которые тоже выживали в нечеловеческих условиях, - они сказали: "Нет, вы понимаете, перед еврейскими гражданами, где бы они ни жили, у нас по закону ответственность в силу того, что был Холокост, а остальные блокадники Ленинграда не подвергались гонениям Холокоста", - сказал Лавров. По словам главы МИД РФ, эту логику власти ФРГ продвигают уже многие и многие годы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что власти Германии проигнорировали призыв российской стороны действовать справедливо и не делить участников блокады по национальности при выплате гуманитарной компенсации. По ее словам, германские партнеры "последовательно отвечали отказом" на это. Представитель МИД уточнила, что в РФ неоднократно призывали Берлин в знак признания своей ответственности найти решение на основе принципов не дискриминации, а справедливости и морали, без попыток прикрываться "псевдоюридическими отговорками".