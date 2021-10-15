МИД РФ сообщил, что Грузия не отреагировала на инициативу о формате "3+3" по Закавказью

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Грузия пока никак официально не отреагировала на инициативу переговорного формата "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Официальная Грузия еще не отреагировала, но до последнего времени Грузия заявляла о своей незаинтересованности в участии в этом механизме. Видимо чего-то опасаясь", - сказал он.

По словам Руденко, Москва рассматривает механизм как важный и перспективный формат, где можно обсуждать региональные проблемы безопасности с участием самих государств региона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном 6 октября заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата "3+3" с Азербайджаном, Арменией, Грузией и Турцией по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее, такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. РФ работает с коллегами из Армении, а также рассчитывает, что и Грузия сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма.

С инициативой о шестистороннем формате сотрудничества по Карабаху ранее выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе.