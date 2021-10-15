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Замглавы МИД РФ обсудил с представителем оппозиции Сирии развитие ситуации в стране

Разговор состоялся по инициативе сирийской стороны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в пятницу по телефону с главой сирийского оппозиционного "Фронта мира и свободы" Ахмедом Джарбой развитие ситуации и политическое урегулирование в стране.

"В ходе обмена мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее особое внимание было уделено тематике политического урегулирования в САР на основе резолюции 2254 СБ ООН. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная поддержка суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Сирии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

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