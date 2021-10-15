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Глава Пензенской области назначил нового руководителя министерства образования региона

Временно исполнять обязанности главы регионального Минобразования будет Алла Маркова

ТАСС, 15 октября. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назначил временно исполняющей обязанности министра образования региона Аллу Маркову. Прежний руководитель министерства Александр Воронков не сохранил свой пост, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Олег Мельниченко отправил в отставку врио министра образования Пензенской области Александра Воронкова. Временно исполнять обязанности главы Минобра будет Алла Маркова", - сказано в сообщении.

Причины смены руководства министерства не уточняются. Ранее Маркова занимала должность первого заместителя министра образования области.

Ранее сообщалось, что 4 октября Мельниченко, вступивший в должность губернатора Пензенской области, произвел первые на этом посту назначения в руководстве региона. В частности, Сергея Федотова, возглавлявшего ранее департамент информационной политики и СМИ области, назначили вице-губернатором региона, он также будет курировать работу правительства Пензенской области при правительстве России.

Позднее, 11 октября, Мельниченко назначил министров сельского хозяйства, финансов, внутренней и информационной политики, цифрового развития, транспорта и связи, а также общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.

Мельниченко победил на выборах губернатора Пензенской области, которые проходили 17-19 сентября, набрав 72,38% голосов, за него отдали голоса 468,8 тыс. избирателей.

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РоссияПензенская область
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