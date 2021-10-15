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Небензя: действия Приштины 13 октября стали проявлением сознательной линии на обострение

По словам дипломата, невнятная реакция западных стран на действия Приштины в обострении вокруг Косова провоцирует ситуацию к открытому столкновению
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ООН, 15 октября. /ТАСС/. Полицейские облавы в сербских анклавах в Косове 13 октября стали проявлением сознательной линии Приштины на обострение ситуации. Об этом заявил в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Рассматриваем эти действия как проявление сознательной линии на обострение", - сказал он.

Обстановка в северных районах автономного края Косово за последний месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность, заявил постпред России при ООН.

"Ситуация в северных районах сербского автономного края Косово вызывает серьезнейшую озабоченность. Она сильно деградировала за последний месяц", - сказал он.

По словам дипломата, невнятная реакция западных стран на действия Приштины в обострении вокруг Косова провоцирует ситуацию к открытому столкновению.

"Невнятная реакция западных коллег, курирующих [Приштину] и фактически потакающих Приштине, дает последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению", - сказал он.

Теги
РоссияСербияНебензя, Василий Алексеевич
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