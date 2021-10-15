МИД России: комиссия Совета Европы настойчиво множит необоснованные претензии к Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) продолжает с вызывающей недоумение настойчивостью множить необоснованные претензии в адрес России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о заключениях ЕКРН по итогам пятого мониторингового цикла в отношении России.

"Вызывает недоумение настойчивость, с которой ЕКРН продолжает заниматься проблематикой, выходящей за рамки ее мандата, - "дискриминацией ЛГБТ", а также множить все те же необоснованные претензии в адрес России", - указали в министерстве.

Как напомнили в МИД РФ, 5 октября Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью, которая "формально является независимым экспертным органом Совета Европы", опубликовала свои заключения по итогам пятого мониторингового цикла в отношении России, в рамках которого в марте 2019 года комиссия выпустила соответствующий доклад.

В этой связи в дипведомстве напомнили, что уже тогда РФ обратила внимание на то, что многие оценки в докладе основываются на несбалансированных подходах и политизированы. В частности, это касается неприемлемости оспаривания принадлежности Крыма, а также некорректных оценок конфликта на юго-востоке Украины, развязанного киевским режимом против части собственного населения, напомнили в МИД РФ.

В частности, продолжили в министерстве, абсолютно нерелевантной является критика якобы существующей в России дискриминации ЛГБТ-сообщества. "Во-первых, важно отметить, что мандат ЕКРН не распространяется на лиц, принадлежащих к секс-меньшинствам. Во-вторых, и это подчеркнем особо, данная группа населения в соответствии с Конституцией РФ и международными обязательствами нашей страны пользуется теми же правами и обязанностями, что и все остальные граждане России, и, следовательно, не нуждается в дополнительных правовых льготах и привилегиях", - информировали в МИД.

Политизированные оценки

В министерстве напомнили, что Москва в 2019 году, несмотря на некорректность перечисленных замечаний, заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству с ЕКРН. Однако позиция России не была принята во внимание экспертами комиссии. "Доказательством тому стала публикация упомянутого заключения, в котором были в том числе продублированы те же некорректные замечания в наш адрес, что и в 2019 году", - добавили там.

"С учетом сказанного, в очередной раз вынуждены заявить, что Российская Федерация не признает выводы, сделанные в докладе ЕКРН в марте 2019 года, и не считает себя связанной сформулированными в нем заключениями и рекомендациями, - добавили в МИД РФ. - Подчеркиваем, что данный документ содержит политизированные оценки и основывается на данных, полученных из ангажированных источников. В этой связи любое официальное сотрудничество с комиссией в контексте данного доклада не представляется возможным".