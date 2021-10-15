МИД РФ надеется, что члены AUKUS не оставят обязательства по ядерному нераспространению

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт в пятницу акцентировал позицию российской стороны, что созданный Австралией, Великобританией и США новый трехсторонний формат партнерства AUKUS создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями, и выразил надежду, что все три участника соглашения будут придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения.

Атомные подлодки для стабильности. Что известно об альянсе Австралии, Великобритании и США

"С российской стороны было отмечено, что возможные последствия формирования AUKUS продолжают изучаться. При этом уже сейчас очевидно, что взаимодействие в этом формате не будет способствовать решению задач укрепления международной безопасности и стабильности, создаст затруднения в сфере контроля над вооружениями. Выражена надежда, что участники AUKUS будут строго придерживаться своих обязательств в области ядерного нераспространения", - говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в министерстве, стороны рассмотрели также "некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.