Захарова: Запад истерит перед открытием "Северного потока - 2" вместо честной конкуренции

"Кажется, математическому закону обратной пропорциональности подчиняется логика наших западных коллег, когда речь заходит о газовых делах. И уравнение это выглядит следующим образом: чем меньше времени остается до полного ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2", тем выше градус медийной и политической истерии в отдельных регионах западного полушария", - указала она.

Захарова обратила внимание на ряд недавних критических высказываний по поводу завершения проекта от западных политиков и СМИ. "Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пытается скорректировать вассалам восприятие реальности, говоря о том, что "Россия использует газ как оружие". Остались ли в стороне так называемые гранды? Конечно, нет. Вот [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон через своего пресс-секретаря сообщает, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода "Северный поток - 2" <…> Президент все той же Польши Анджей Дуда призывает вмешаться в ситуацию с трубопроводом ни много ни мало НАТО", - привела она примеры подобных заявлений.

"Все это - удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что вообще-то называется нерыночными элементами конкурентной борьбы", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она указала, что такое поведение не характерно для честных деловых партнеров. Это не только вредит экономике, но и "сомнительно с морально-этической точки зрения". "Северный поток - 2" - это гарант энергетической безопасности Европы, фактор инфраструктурной стабильности. Хорошо, что, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это, похоже, понимают", - заключила Захарова, добавив, что польским политикам и британским таблоидам "закон не писан".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.