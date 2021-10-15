Лавров отметил важность продвижения объединительной межгосударственной повестки дня

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Продвижение объединительной межгосударственной повестки дня становится весьма востребованным в современных реалиях. Об этом говорится в приветственной речи министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа".

"В современных условиях весьма востребовано продвижение объединительной межгосударственной повестки дня. Свой вклад в эту работу вносит и ваш фестиваль, - говорится в приветствии министра, опубликованном в пятницу на сайте МИД РФ. - Отрадно, что основу миссии фестиваля составляют идеалы благотворительности, сопереживания и взаимовыручки. О его растущей международной популярности свидетельствуют ретроспективы, проведенные на площадках Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве".

Глава дипведомства с одобрением отметил "сотрудничество организаторов фестиваля с ООН в деле поддержки волонтерского движения и празднования учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН Международного дня добровольцев, а также в популяризации Целей устойчивого развития".

"Убежден, что он [фестиваль] пройдет в теплой, неформальной атмосфере, станет ярким событием в общественной и культурной жизни российской столицы", - резюмировал Лавров.

Международный кинофестиваль "Лампа" в этом году проходит в Москве с 15 по 18 октября.

Фестиваль "Лампа" - проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в России и мире. Кинокартины, участвующие в фестивале, демонстрируются не только в РФ, но и на авторитетных международных площадках, в том числе в ООН. В этом году в программу кинофестиваля вошли свыше 60 работ из 17 стран мира.