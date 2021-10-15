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Замглавы МИД РФ отметил вклад покидающего пост посла Индии в Москве в развитие партнерства

Венкатеш Варма возглавил индийскую дипмиссию в Москве в 2018 году

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в пятницу принял завершающего свою миссию посла Индии в Москве Венкатеша Варму и поблагодарил его за вклад в развитие стратегического партнерства двух стран.

"15 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин принял посла Индии в России Венкатеша Варму в связи с его завершением пребывания в Москве в качестве главы индийской дипломатической миссии и выразил ему благодарность за вклад в развитие особо привилегированного стратегического партнерства между нашими странами", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Варма возглавил индийскую дипмиссию в Москве в 2018 году.

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ИндияРоссия
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