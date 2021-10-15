В МИД РФ призвали наращивать работу по содействию палестино-израильскому урегулированию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель министра иностранных дел РФ Владимир Сафронков в беседе с коллегами по ближневосточному "квартету" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС) обратил внимание на необходимость энергичной работы по открытию перспектив устойчивого палестино-израильского урегулирования. Он также отметил желательность созыва заседания "квартета" на министерском уровне в свете предстоящего 30-летия Мадридской конференции по Ближнему Востоку, открывшейся 30 октября 1991 года.

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Участники консультаций были едины в том, что положение дел в сфере ближневосточного урегулирования требует пристального внимания мирового сообщества", - говорится в сообщении дипведомства по итогам прошедшей накануне телеконференции сторон.

Как указали в министерстве, с российской стороны отмечена необходимость активизации усилий, нацеленных на стабилизацию обстановки в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, а также "на наращивание гуманитарного содействия палестинскому населению одновременно с проведением энергичной работы по открытию перспектив устойчивого политического урегулирования палестино-израильского конфликта". "При этом подчеркнуто, что комплекс вопросов окончательного статуса должен быть решен посредством налаживания прямого диалога между палестинцами и израильтянами на основе принципа "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности, - указали на Смоленской площади. - Вновь заострена важность созыва заседания "квартета" на министерском уровне, в том числе в свете предстоящей 30-летней годовщины Мадридской конференции по Ближнему Востоку, стартовавшей 30 октября 1991 года".

В телеконференции американская сторона была представлена заместителем госсекретаря США Хейди Амр, от ООН участвовал специальный координатор генсека по Ближнему Востоку Тор Веннесланд, от ЕС - спецпредставитель по ближневосточному урегулированию Свен Коопманс.