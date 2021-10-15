Мезенцев: опыт строительства Союзного государства может быть востребован в СНГ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Постоянный комитет Союзного государства России и Белоруссии поддерживает озвученные в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ предложения об использовании в рамках Содружества интеграционного опыта Москвы и Минска. Об этом заявил ТАСС государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Значимо, что председатель Высшего государственного совета Союзного государства Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в рамках председательства Республики Беларусь в СНГ отметил тот позитивный и содержательный опыт и практики, которые наработаны за годы реализации базовых положений Союзного договора. Подтверждают это и заявления российской и белорусской сторон [о том], что наши страны готовы выходить на новый этап в экономической интеграции", - сказал он.

Опыт взаимодействия на уровне республиканских и федеральных ведомств, в межрегиональном формате, на парламентском уровне, а также в сферах реального производства и сельского хозяйства также может быть востребован в СНГ, считает Мезенцев.

"Сегодня масштабная и содержательная встреча лидеров стран СНГ показала, что и с учетом опыта, наработанного в Содружестве за 30 лет, и с учетом реальных вызовов и угроз, которые стоят перед постсоветскими странами, важно оценить все то весомое, что нас объединяет, и получить многократный результат в повышении совместной конкурентоспособности с опорой на потенциал зоны свободной торговли СНГ, опорой на богатые традиции нашей общей истории, русский язык, близость наших инженерных и технологических школ", - отметил он.

Объединяющая роль русского языка

Мезенцев обратил внимание на позицию президента РФ Владимира Путина, который поддержал мнение главы белорусского государства о том, что значение русского языка как языка межнационального общения трудно переоценить. "Это то, что нас объединяет. Это и условие, позволяющее гражданам СНГ не только работать и зарабатывать в России, но и с интересом жить в нашей стране, познавая ее историю и культуру", - продолжил госсекретарь Союзного государства.

"Сегодня на саммите глав государств СНГ прозвучали содержательные яркие предложения национальных лидеров, которые будут изучаться и анализироваться Исполкомом СНГ, - подчеркнул Мезенцев. - Но нет водораздела между практиками и опытом Союзного государства и практиками и опытом, которые нарабатываются в Содружестве".

Как отметил собеседник ТАСС, для граждан России и Белоруссии давно созданы одинаковые возможности в сфере образования, трудоустройства, отдыха, при решении социальных вопросов, нет ограничений в передвижении на пространстве Союзного государства (за исключением текущих антиковидных мер). По его мнению, в странах СНГ следует тоже учитывать такую модель.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на онлайн-заседании Совета глав государств СНГ, заявил, что опыт Союзного государства России и Белоруссии может выступить локомотивом интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ.