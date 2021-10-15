Оверчук встретился в Вашингтоне с помощником Байдена по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук провел в рамках визита в Вашингтон встречу в том числе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом российский вице-премьер сообщил в пятницу в беседе с журналистами, подводя итоги пребывания в Вашингтоне.

Как уточнил Оверчук, переговоры он вел не только в Госдепартаменте США, но и Совете национальной безопасности Белого дома. "Зашел на встречу помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, мы с ним тоже разговаривали", - заявил замглавы правительства России. При этом он напомнил, что в четверг у него состоялись консультации с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман. "Тоже была очень хорошая, откровенная встреча. Были обозначены и проблемные вопросы отношений, и вопросы, которые можно развивать дальше. Поэтому я в целом оцениваю эту встречу как продуктивную", - отметил Оверчук.

По его словам, России и США нужно продолжать прямые контакты, объяснять друг другу позиции и логику выработки решений. "Важно то, что нам необходимо иметь прямые контакты, поддерживать эти прямые контакты, избегать посредников, иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений, почему мы принимаем те или иные решения таким образом, а не иначе. Собственно, американская сторона тоже очень заинтересована в том, чтобы именно такого рода отношения, контакты между нами развивались", - сказал вице-премьер.