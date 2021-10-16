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Правительственная делегация Узбекистана обсудила с талибами безопасность границ

В ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар"

ТАШКЕНТ, 16 октября./ТАСС/. Члены правительства Узбекистана обсудили в ходе переговоров в Термезе с делегацией Афганистана во главе с заместителем главы сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного правительства Абдул Саламом Ханафи безопасность границ. Об этом в субботу сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"В ходе состоявшихся встреч представители различных министерств и ведомств обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия, обеспечения безопасности границ, сотрудничество в сфере энергетики, международных перевозок и транзита", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров стороны особое внимание уделили вопросам реализации таких инфраструктурных проектов, как строительство ЛЭП "Сурхан - Пули-Хумри" и железной дороги "Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар".

По данным Кабулжанова, делегацию Узбекистана на переговорах возглавил министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков.

21 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время онлайн-выступления на общеполитической дискуссии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировое сообщество не допустить изоляции Афганистана, отметив, что Ташкент на регулярной основе поставляет в соседнюю страну продовольствие, нефтепродукты и электроэнергию.

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АфганистанУзбекистан
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