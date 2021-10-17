Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны, вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение в воскресенье в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заметил, что "когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет", она вручается за реальные достижения.

Однако, продолжил Володин, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля: внесение вклада в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив.

Спикер напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье "правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР". Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла "арабская весна", вспыхнул конфликт в Сирии и т. д.

"Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", - считает Володин.

По его мнению, "недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям", до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.